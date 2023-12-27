В Москве певица Цыганова упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце

Певица Вика Цыганова упала в обморок у Кремлевского дворца после спектакля-сказки для детей из новых регионов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Певицу пригласили поздравить детей из ДНР по окончании постановки, но когда артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие завершено, и начала провожать посетителей. Цыганова после этого почувствовала себя плохо из-за высокого давления. Очевидцы помогли ей устоять на ногах и не упасть на землю. Накануне Вика Цыганова сообщила, что не будет смотреть традиционную программу "Новогодний голубой огонек". "Я не буду смотреть эту пошлость, мне это не нужно абсолютно", — сказала она. По мнению артистки, за последние 20 лет передача не стала лучше. Кроме того, теперь в ней принимают участие звезды, которые "не берут за душу и сердце", добавила артистка.