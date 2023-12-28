TMZ: певица Ариана Гранде начала жить вместе с Итаном Слейтером

Певица Ариана Гранде и актер Итан Слейтер начали жить вместе в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ. Источник издания подчеркивает, что пара находится в серьезных отношениях и почти все время проводит вместе. При этом инсайдер не уточнил, поедет ли Слейтер вместе с Гранде в Великобританию, - артистка возвращается в Британию, чтобы закончить съемки в одном из фильмов. В то же время источник подчеркнул, что певица будет находится на другом континенте в течение короткого периода времени. В середине сентября Ариана Гранде и ее муж Далтон Гомес почти одновременно подали на развод. Официальной причиной расставания стали "непримиримые разногласия". При этом отношения между Гранде и Гомесом закончились еще 20 февраля 2023 года. Пара не торопилась с разводом, так как супруги пытались уладить детали и прийти к согласию относительно развода. С тех пор у певицы роман с актером Итаном Слейтером, который в конце июля подал на развод со своей супругой Лили Джей. Заявление актера было подано в Нью-Йорке 26 июля 2023 года - спустя несколько недель после возникших слухов о его предполагаемом романе с Арианой Гранде. Вместе Гранде и Слейтер играют в киномюзикле "Злая", который выйдет на экраны в 2024 году. Кроме того, актер известен американским театралам по главной роли в бродвейском мюзикле "Губка Боб Квадратные Штаны".