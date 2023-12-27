«Настя не уезжает из России»: отец Ивлеевой о «голой» вечеринке дочери

Анастасия Ивлеева не собирается уезжать из России, рассказал Telegram-каналу Daily Storm отец блогера. По словам родителя, если его дочь решила организовать это мероприятие — «значит, надо было так».

Да, я являюсь отцом Насти Ивлеевой, и какие могут быть мои слова [по поводу скандала]? Она — ребенок взрослый. Девка умная. Если она так поступила — значит, надо было так. Настя умный человек. <...> Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес, — отметил отец блогера.

Также мужчина посоветовал обратить внимание на журналистку Ксению Собчак, которую он назвал иноагентом. Отец Ивлеевой отметил, что общественность «ищет какие-то жареные факты, что-то высасывает из пальца», он считает, что людям стоит заняться своей жизнью, в частности готовиться к Новому году. Родитель телеведущей подчеркнул, что Ивлеева остается его дочерью несмотря на то, что «отказалась» от него.

Давно с ней не общаемся. Но я всегда буду ее поддерживать. Она для меня как была, так и осталась дочерью. Так что я не буду ничего делать против нее, — заключил мужчина.