Милонов: артистам нужен свод правил для сверки своей деятельности и высказываний

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал в беседе с RT разработать свод правил поведения отечественных артистов на фоне обсуждения «вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.

«Вечеринка Ивлеевой — это какая-то фантасмагорическая глупость и пошлость. Это неуместно, некрасиво и отвратительно. Но я думаю, что придумывать какое-то особо изощрённое наказание за пошлость не надо. Она и её гости столкнулись с народным возмущением, общественным мнением, которые стали для них самым суровым наказанием», — отметил собеседник RT.

По его словам, российским артистам не хватает морального кодекса, свода правил, с которым они могут сверять свою деятельность и публичные высказывания.

«Возможно, что такой рекомендательный документ стоило бы подготовить на базе Госдумы, чтобы исключить возникновения других конфликтных ситуаций. Конечно, документ не сможет заменить человеку собственной головы и чувства меры, но это будет лучше, чем ничего. А вообще, лучше бы наши проштрафившиеся артисты, в знак своего раскаяния, взяли и скинулись, например, на постройку танковой или артиллерийской бригады для СВО», — заключил депутат.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*.