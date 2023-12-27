Панин* прокомментировал вечеринку Ивлеевой

«Пир во время чумы», «Танцы на костях», как только не описывают откровенную вечеринку организованную Ивлеевой.

Богемская тусовка прошла под девизом а-ля «презентация фотосессии», но наряды звёздных гостей обсуждают по сей день.

Да и к тому же, многие попали на «карандаш» к сотрудникам внутренних органов, общественников, представителям власти и конечно же не обошлось без народного осуждения, которые считают, что подобные мероприятия неуместны в данное время.

Самым ярким примером кто уже дал «заднюю» стал звезда той «голой вечеринки» Филипп Бедросович. Он попытался оправдаться перед пресс-секретарем Путина, но правда вышло это нелепо. Поп-король в разговоре с Песковым в своё оправдание заявил, что не знал, что там будет проходить.

А вот Лайма Вайкуле, наоборот одобрила поведение своих «бывших» коллег, отметив, что не стоит их ругать, это личное дело каждого.

Без внимания скандальную вечеринку Анастасии не оставил и нынешний иноагент Алексей Панин*.

Активно поддерживающий ЛГБТ** (судя по его микроблогу) актёр, оказался солидарен с Ивлеевой и с ее «полуголой вечеринкой».

«Судя по фотографиям Лолиты и Киркорова, я не понимаю, что там произошло такого сверхъестественного? На них откровенные костюмы это же прикольно! Что в этом плохого?» — удивляется Панин*.



«Классная вечеринка! Мне было бы приятно оказаться там в кругу красивых людей», — признался Алексей.

Кроме этого, артист-иноагент во время интервью каналу «И Грянул Грэм» заявил, что многим кто присутствовал на той то наделавшей шума вечеринке блогерши, якобы плевать, на то что сейчас происходит в соседней стране, точно также как и плевать и самим жителям соседнего государства.

*по решению Министра Юстиции признан иностранным агентом