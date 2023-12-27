Чекалины ответили на слухи о своем расставании из-за проблем

С весны 2023 года блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не могла вести свои социальные сети из-за неуплаты налогов.

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Недавно знаменитость впервые сделала публикацию в своем микроблоге. Лерчек выложила снимок, на котором она вместе с супругом и детьми позируют в ярких желтых и оранжевых костюмах.

Эта публикация успокоила подписчиков блогера, которые переживали о взаимоотношениях пары. Многие пользователи предполагали, что звездная пара рассталась из-за проблемы и судебных разбирательств. Муж Лерчек Артем развеял сомнения фанатов.

— Мы вернулись и снова с вами. Очень скучали по вам! — сообщил в своем микроблоге Артем Чекалин.

19 ноября стало известно, что Валерия Чекалина и ее муж заплатили 296 миллионов рублей и погасили все долги перед налоговой.