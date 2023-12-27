Чекалины ответили на слухи о своем расставании из-за проблем

«Мы снова с вами»: Чекалины развеяли слухи о своем расставании из-за проблем
С весны 2023 года блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не могла вести свои социальные сети из-за неуплаты налогов.
Недавно знаменитость впервые сделала публикацию в своем микроблоге. Лерчек выложила снимок, на котором она вместе с супругом и детьми позируют в ярких желтых и оранжевых костюмах.
Эта публикация успокоила подписчиков блогера, которые переживали о взаимоотношениях пары. Многие пользователи предполагали, что звездная пара рассталась из-за проблемы и судебных разбирательств. Муж Лерчек Артем развеял сомнения фанатов.
— Мы вернулись и снова с вами. Очень скучали по вам! — сообщил в своем микроблоге Артем Чекалин.
19 ноября стало известно, что Валерия Чекалина и ее муж заплатили 296 миллионов рублей и погасили все долги перед налоговой.
Валерия и Артем Чекалины находились под следствием по обвинению в легализации 130 миллионов рублей, а также в уклонении от уплаты налогов. Блогер попыталась скрыть от казны 311 миллионов рублей. В связи с этим были возбуждены уголовные дела, а суд запретил семье пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать дом.