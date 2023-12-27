Адвокат ответил на слухи об исключении Киркорова из новогодних программ
Адвокат Александр Добровинский заявил, что ничего не слышал об исключении певца Филиппа Киркорова из новогодних программ после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Комментируя ситуацию «360», адвокат уточнил, что у телеканалов есть полное право распоряжаться снятыми материалами как угодно. Добровинский подчеркнул, что «скоро все равно все забудется».
Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала, и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется, — высказался правозащитник.
Ранее появилась информация, что из новогодних передач стали вырезать фрагменты с участием Киркорова. Уточняется, что руководство НТВ уже попросило смонтировать новый вариант шоу «Маска», где не будет певца.
До этого Киркоров назвал свое появление на «голой» вечеринке у Ивлеевой ошибкой и заявил, что впредь будет более тщательно относиться к выбору мероприятий. Он подчеркнул, что сейчас не время для такого рода развлечений. Киркоров назвал себя патриотом страны и заявил, что не собирается уезжать из России и «никогда не пытался усидеть на двух стульях».