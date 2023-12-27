Адвокат ответил на слухи об исключении Киркорова из новогодних программ

Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала, и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется, — высказался правозащитник.