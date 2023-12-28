В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить слова Галкина

«Кто-то ещё считает, что вещун Галкин несёт безобидную дурь? Про Бучу, про ракеты, про ложь, про вину России. За один только националистический лозунг «Героям слава» можно заводить папку с уголовным делом. Я считаю, что не должно быть прощения, а наказание обязательно — безусловное и всенародное. Поэтому я обратился к Генпрокурору с просьбой привлечь Галкина к ответственности», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.