Адвокат Добровинский: телеканалы имеют право вырезать Киркорова из программ

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что артиста начали вырезать из новогодних телепрограмм. В беседе с телеканалом "360" он сообщил, что не знает об этом, однако признал право каналов на такой шаг. "Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется", — сказал Добровинский. Напомним, ранее Киркоров записал видеоролик с извинениями за участие в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что "заглянул" на мероприятие на пять минут, назвав это ошибкой.