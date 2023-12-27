Глава ФПБК Бородин: Ивлеева и Киркоров должны "искупить вину" в зоне СВО

Участники скандальной "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой должны поехать в зону проведения военной спецоперации, убежден глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Там они могут "искупить вину перед обществом", заявил он в эфире НСН. "На словах все понятно, но нужно на деле. Пусть они загружаются в один автобус и [едут] на передовые позиции. Пусть там читают стихи, спектакли ставят, они там должны искупить вину перед обществом, перед гражданами России", — сказал Бородин, добавив, что военнослужащим нужны квадрокоптеры, машины, медицинские изделия и продукты. "Ивлеева про СВО ничего не сказала, хотя они все говорят, что любят страну. Они зарабатывают на России миллионы долларов, они не хотят терять контракты", — уверен глава ФПБК. Он также напомнил о созданной петиции о лишении Киркорова звания Народного артиста, которую за три дня подписали почти 40 тыс. человек. Бородин посетовал, что отвечать за произошедшее будет только Ивлеева, так как другие участники заявляют, что ничего не знали. По его мнению, на блогера заедут уголовное дело. "В этой истории пострадает только Ивлеева, Собчак, Киркоров не пострадают. Пострадает Ивлеева, они из нее сделают козла отпущения. Но они же понимали, куда они шли! Оделись так, что вызвали отвращение, люди их уже просто ненавидят", — заключил глава ФПБК. Напомним, в СМИ появилась информация, что из-за "голой" вечеринки популярных исполнителей вырезают из новогодних программ. Адвокат Киркорова заявил, что телеканалы имеют на это право, добавив, что сам певец об этом ничего не знает.