Названы главные причины возбудить уголовное дело против Галкина*

Мы не согласны с отказом в возбуждении уголовного дела против Максима Галкина. Поэтому решили усилить данное дело новыми фактами и приложили в обращение в Следственный Комитет выступления с его разных концертов и иные видеозаписи. Среди таких ярких фейков с его стороны, это «Буча». Высказывания Галкина о Буче и фрагменты с его концертов, где он критикует Россию и ВС РФ в данных материалах достаточны для того, чтобы уголовное дело было заведено, — отметил Зайцев.