Названы главные причины возбудить уголовное дело против Галкина*

«Зов народа» назвал главные причины возбудить уголовное дело против Галкина*
Председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил NEWS.ru, что в отношении артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) необходимо возбудить уголовное дело после высказываний артиста про Бучу, а также о России и ВС РФ. Собеседник добавил, что организация отправило новое обращение в СК РФ, подкрепив его фрагментами выступлений Галкина.
Мы не согласны с отказом в возбуждении уголовного дела против Максима Галкина. Поэтому решили усилить данное дело новыми фактами и приложили в обращение в Следственный Комитет выступления с его разных концертов и иные видеозаписи. Среди таких ярких фейков с его стороны, это «Буча». Высказывания Галкина о Буче и фрагменты с его концертов, где он критикует Россию и ВС РФ в данных материалах достаточны для того, чтобы уголовное дело было заведено, — отметил Зайцев.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что СК РФ проведет повторную проверку в отношении юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. По данным канала, с соответствующей просьбой в ведомство обратились активисты из движения «Зов народа». По информации журналистов, общественники обратили внимание следователей на ряд антироссийских высказываний звездной четы.
Как пишет SHOT, активисты предоставили следователям записи выступлений Галкина в Анталье и Лимассоле, где он признается в спонсировании ВСУ и высмеивает атаки украинских дронов на Москву. Канал отмечает, что общественники также взялись за его супругу, народную артистку России Аллу Пугачеву, которая может подпасть под проверку СК из-за своих антироссийских высказываний.
По информации журналистов, Галкина и Пугачеву проверят на публичную дискредитацию российской армии, содействие террористической деятельности, а также возбуждение ненависти либо вражды. Наказание по каждой из статьей составляет от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.