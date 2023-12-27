Блогерша и актриса Анастасия Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после скандальной «голой вечеринки». Очередное видео с извинениями она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — сказала Ивлеева.

Девушка отметила, что готова искать новые возможности коммуникации со своей аудиторией и попросила подписчиков дать ей понять новую себя. При этом она отметила, что никто из участников вечеринки не заслуживает наказаний, с которыми они сейчас начали сталкиваться.

Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу и селебрити раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позднее Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Телеведущая уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.