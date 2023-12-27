Espectador: в честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру

Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в ее родном городе Барранкилья. Об этом сообщает издание Espectador. "В Барранкилье 26 декабря была открыта скульптура в честь Шакиры", - говорится в статье издания. Мэр города Хайме Пумарехо заявил, что у его известной землячки "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами". Политик поблагодарил Шакиру за творчество и призвал ее и дальше вдохновлять женщин и девочек Карибского бассейна. Сама певица, удостоившаяся памятника на родине, поблагодарила жителей Колумбии за "образец огромного художественного таланта". В ноябре адвокат певицы Шакиры Пау Молинс рассказал о тратах своей клиентки во время отношений с бывшим футболистом "Барселоны" Жераром Пике. По словам юриста, его клиентка потратила на экс-футболиста "Барсы" €120 млн.