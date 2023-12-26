Телеведущая Ксения Бородина посоветовала блокировать бывших

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина дала пять советов, как пережить расставание до Нового года. Об этом она написала в Telegram-канале. Ксения Бородина посоветовала за неделю до Нового года забыть о прошлом. "Установите внутренние ограничения. Не позволяйте мыслям о неблагополучном партнере завладеть вашим умом, переключайтесь на другое. Занесите его в черный список во всех социальных сетях, телефонах, почтовых ящиках. Чтобы человек не мог напомнить о себе", — начала Бородина. Она также советует избегать тех, кто продолжает с ним общаться, в том числе из любопытства. "Прочувствуйте горе и боль, которые вам доставили эти отношения. Проживите все эмоции, не подавляйте их и станет лучше. И начните смотреть вперед, в будущее. Впереди новый 2024 год, который поможет вам начать жизнь с чистого листа!" — заключила Ксения Бородина. В 2015 году Ксения Бородина сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. Бородина рассказывала, что ей потребовалась помощь психолога после развода с Омаровым. После расставания с предпринимателем она перестала делиться подробностями своих романов.