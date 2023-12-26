Ивлеевой предложили запретить выезжать за границу

Телеведущей Насте Ивлеевой нужно запретить выезжать за границу, поскольку против нее могут возбудить уголовное дело, если подтвердится, что на ее голой вечеринке присутствовали несовершеннолетние. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он считает, что если Ивлеевой позволят уехать из РФ, то «это станет большой ошибкой». При этом Бородин отметил, что в настоящее время «нет никаких оснований для ее задержания».

«Однако Ивлеева является организатором вечеринки. И мы считаем, что как организатор именно она должна понести ответственность, и не административную, а уголовную. Я подозреваю, что на данном мероприятии также присутствовали дети, и ее подписчики в большинстве своем тоже дети», — сказал он.

На этом фоне Бородин обратился в МВД с просьбой провести проверку вечеринки Ивлеевой. По его словам, из клуба, где она проходила уже изъяли, все видеокамеры и их сейчас изучают уполномоченные органы. Кроме того Бородин уверен, что следователи опросили всех присутствующих на вечеринке и если они установят, что в здании во время мероприятия находились несовершеннолетние, то встанет вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Исходя из этого, нельзя допустить, чтобы Ивлеева покинула страну», — заключил он.