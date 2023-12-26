Митя Фомин пожаловался на домогательства пожилых американцев

В юности Митя Фомин переехал в США, где планировал построить музыкальную карьеру, однако, все оказалось далеко не тем раем, который он себе представлял. Исполнитель рассказал, как работал массажистом, а также с чем ему пришлось столкнуться за океаном и как его пытались соблазнить престарелые американцы.

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— В советской России об этом не принято было говорить, более того, никто не заикался об этом, что, оказывается, профессия, ремесло массажиста/массажистки приравнивается к эскортнику. Сейчас называется «эскортник», а так это проститутка, которая ездит по домам и под видом массажа продает свое тело, — откровенничает Фомин.

Исполнитель поклялся, что тогда понятия не имел, что в США, в отличии от России, это широко практикуется. В результате ему пришлось стать заложником «грязного» стереотипа. Периодически возникали крайне неприятные ситуации — Фомина домогались все, к кому он приезжал оказывать услуги массажиста.

— У меня вот такие глаза, я бежал, меня оставляли без денег, меня проклинали на чем свет стоит. После того как я заканчивал массаж, люди ждали продолжения. Я научился отбрыкиваться, — вспоминает певец.

Фомин рассказал, что когда начинали поступать непристойного рода просьбы, то говорил, что его объявление в газете об услугах массажиста идет в разделе «сервис», что значит «услуги». А людям, которые домогались певца, стоило обратиться в рубрику «взрослые услуги». В какой-то момент исполнителю удалось обрести аудиторию нормальных людей, заключил Фомин в беседе с МК.