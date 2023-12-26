МТС и «Тинькофф» прекратили сотрудничество с Ивлеевой

МТС и «Тинькофф» прекратили сотрудничество с телеведущей Настей Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сайты организаций.

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Там напомнили, что ранее МТС запустил розыгрыш в честь 30-летия организации, победители которого могли встретиться с Ивлеевой или актером Дмитрием Нагиевым. Однако теперь на сайте компании можно выбрать только последнего, баннер под надписью «Встреча с амбассадорами МТС» с телеведущей исчез. При этом в описании конкурса Ивлеева все еще значится.

Предполагается, что решение МТС убрать телеведущую является последствием ее скандальной голой вечеринки. В МТС свои действия пока никак не прокомментировали.

В «Тинькофф» же наоборот свою позицию по данному вопросу выразили четко и она заключается в том, что компания прекращает сотрудничество с Ивлеевой, поскольку после голой вечеринки и реакции на нее общественности считает его риском для банка.