МТС и «Тинькофф» прекратили сотрудничество с Ивлеевой
МТС и «Тинькофф» прекратили сотрудничество с телеведущей Настей Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сайты организаций.
Там напомнили, что ранее МТС запустил розыгрыш в честь 30-летия организации, победители которого могли встретиться с Ивлеевой или актером Дмитрием Нагиевым. Однако теперь на сайте компании можно выбрать только последнего, баннер под надписью «Встреча с амбассадорами МТС» с телеведущей исчез. При этом в описании конкурса Ивлеева все еще значится.
Предполагается, что решение МТС убрать телеведущую является последствием ее скандальной голой вечеринки. В МТС свои действия пока никак не прокомментировали.
Ивлеева извинилась за «голую вечеринку» и пообещала отправить собранные деньги на благотворительность
В «Тинькофф» же наоборот свою позицию по данному вопросу выразили четко и она заключается в том, что компания прекращает сотрудничество с Ивлеевой, поскольку после голой вечеринки и реакции на нее общественности считает его риском для банка.
Ранее телеведущая извинилась за попавшие в интернет кадры с ее мероприятия в одном из московских клубов. Также она пообещала направить все деньги, вырученные с праздника, на благотворительность.