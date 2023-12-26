Baza: Банк прекратил сотрудничество с Анастасией Ивлеевой

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева продолжает расплачиваться за свою скандальную "голую" вечеринку, шокировавшую миллионы россиян и вызывавшую негодование.

Как передает Baza, еще один крупный клиент блогерши отказался от ее рекламных услуг - речь идет о банке.

Канал отметил, что последний рекламный пост с участием Ивлеевой выходил чуть менее недели назад и "больше Ивлеева рекламировать банк не будет".

По данным ресурса, после устроенного Настей шабаша и вполне однозначной реакции на него общественности в "банке посчитали сотрудничество с Настей риском для компании".

Сегодня же стало известно, что Ивлеева пропала с сайта одной из крупных компаний связи, где она была амбассадором. Ранее победитель конкурса мог встретиться с одним из амбассадоров фирмы - Ивлеевой или Нагиевым. Теперь счастливчик выиграть можно только встречу с Нагиевым.