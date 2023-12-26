Фадеев назвал вечеринку Ивлеевой позором на мировом уровне

Продюсер и музыкант Максим Фадеев высказался о скандальной голой вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой. У себя в Telegram-канале он назвал ее «колхозом» и позором на мировом уровне.

Он напомнил, что «эхо вечеринки» слышится «отовсюду уже четыре дня» и он не хотел все это комментировать пока этот «позор не вышел за пределы» России.

«В частности, мне позвонили даже коллеги из западных студий, увидев эти кошмарные фотографии в своей прессе. В момент, когда "Мой мармеладный" взорвал мировые чарты и благодаря этой песне во всем мире возникли тренды на славянскую культуру, в центре Москвы происходит ЭТО», — написал Фадеев.

Продюсер отметил, что «никогда не видел такого колхоза». По его мнению, участники вечеринки, у которых в основном детская и подростковая аудитория, «своим поведением и внешним видом уничтожают эстетическое и нравственное восприятие у подрастающего поколения» РФ. Также Фадеев назвал мероприятие «стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды».

Кроме того продюсер заявил, что испытывает радость от того, что «народ, для которого участники вечеринки выступают, сказал свое слово» и так, что «те его услышали и переобулись на лету и продолжают переобуваться».