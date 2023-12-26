Собчак ответила на обвинения Соловьева в работе на украинскую разведку

Кадры ночного взрыва в Феодосии публиковались как на российских, так и на украинских интернет-площадках, написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» в ответ на обвинения ее коллеги Владимира Соловьева в работе на спецслужбы Украины. По ее словам, она и ее новостные платформы стали объектом критики только потому, что базируются в России, однако никакого закона о неразглашении информации ею нарушено не было.

Соловьев и прочие специально делают вид, что ролики из Феодосии публиковала только Собчак, пишут про «преступный характер» новостей. Если эти люди возьмут и откроют Telegram, то увидят что эти же видео можно найти в соседних новостных каналах. Без блюра, без изменений, — написала она.

Журналист обратила внимание, что ее редакция остается в России, из-за чего ей легче угрожать, так как «остальных уже выдавили». Она также задалась вопросом, откуда в украинских каналах оперативно появились кадры взрыва.

Собчак добавила, что в России нет закона, запрещающего выкладывать в Сеть последствия прилетов, но согласилась, что публиковать дислокацию войск Минобороны и их перемещение нельзя. Она считает, что ее не надо обвинять в предательстве, так как ее действия заключались в информировании сограждан.