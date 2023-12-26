«Такого колхоза не видел никогда»: Фадеев оценил голую вечеринку Ивлеевой

Известный продюсер и музыкант Максим Фадеев прокомментировал голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой.

По его мнению, мероприятие стало «стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды». Он отметил, что не хотел комментировать эту вечеринку до того момента, пока этот «позор» не вышел за пределы России, передает ОСН.

Продюсер напомнил, что песня «Мой мармеладный» Кати Лель взорвала мировые чарты и в мире появились тренды на «славянскую культуру». Он подчеркнул, что все это произошло в тот момент, когда Запад так старательно пытается отменить русскую культуру. Фадеев назвал позором, что на фоне взлета российских песен, в Москве происходит подобное.

«Работая с артистами всю свою жизнь, я думал, что я уже видел все. Но такого колхоза не видел никогда», — написал продюсер в своем Telegram-канале.