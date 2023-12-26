Мазаев рассказал о многолетней борьбе с алкоголизмом

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что несколько лет боролся с алкоголизмом и девять раз срывался. Об избавлении от зависимости он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Мазаева, он попробовал спиртное еще в подростковом возрасте.

«К 40 годам я уже был алкоголиком, зависимым, мощно. Решил, что либо я брошу пить, либо сдохну. Потому что в таком состоянии уже находиться и самому неприятно. И люди вокруг алкаша, представляете: как уже жить с вонючим каким-то животным», — сказал он.

Популярный российский музыкант уточнил, что обратился за помощью к врачам, чтобы побороть зависимость.

«Четыре года я занимался избавлением. Девять раз срывался», — отметил артист.

Мазаев добавил, что во время борьбы с алкогольной зависимостью испытывал сложности из-за своей деятельности.

«У меня работа связана с праздником бесконечным, куда бы ни появлялся, везде: "О! Привет! Давай выпьем, покурим". Я бросил ходить во всякие злачные места», — вспомнил он.

узыкант добавил, что не употребляет алкоголь с 2004 года.