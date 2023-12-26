У блогерши Ивлеевой могут арестовать имущество из-за иска на 1 млрд рублей

У блогерши Насти Ивлеевой могут арестовать имущество по иску на 1 млрд рублей из-за "голой вечеринки". Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале. "Принимая во внимание грубое нарушение ответчиком морально-нравственных принципов российского государства и общества, традиционных и культурных ценностей, считаем необходимым принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество Ивлеевой А.В., в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось", - говорится в иске. Кроме того, в документе просят запретить Ивлеевой выступать и вести культурно-массовые мероприятия на территории России, включая корпоративы и рекламирование брендов. Помимо этого, в коллективном иске объясняется, что сумма в 1 млрд рублей определена с учетом масштаба распространения фото с мероприятия и совокупной аудитории приглашенных на вечеринку гостей. Недавно сообщалось, что Хамовнический суд Москвы принял иск к блогерше Ивлеевой. Заседание суда пройдет в конце января - начале марта. Telegram-канал Shot уточнил, что под коллективным документом поставили подписи 23 истца. Инициатором коллективного иска выступил продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков.