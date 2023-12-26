Киркорова могут оставить без «новогоднего огонька»

Народного артиста России Филиппа Киркорова могут вырезать из «новогоднего огонька» на канале НТВ из-за участия в нашумевшей голой вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свой источник.

Источник сообщил, что руководство канала якобы потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без Киркорова.

Инсайдер уточнил, что из-за срочного монтажа качество шоу упало, при этому замену все равно не успели бы снять. Известно, что решение «вырезать» Киркорова было принято до его извинений за участие в голой вечеринке.