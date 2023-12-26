Журналистка и телеведущая Ксения Собчак извинилась за участие в голой вечеринке, организованной артисткой Анастасией Ивлеевой. Она назвала мероприятие «нелепой безвкусицей». Видео опубликовал портал Ura.ru в своем Telegram-канале.

По словам журналистки, произошедшее не должно было стать «публичной историей». Она добавила, что никого не хотела обидеть или оскорбить.

Напомним, что после скандальной вечеринки многие участвовавшие в ней звезды поспешили выступить с заявлениями.

«Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», — отметила Собчак.