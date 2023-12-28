"При всей своей любви к провокации и эпатажу, я прекрасно знаю: первое - под них всегда стоит аккуратно выбирать время (сейчас не оно) и второе - в некоторых моментах это был не эпатаж, а нелепая безвкусица. Другое дело, что это не планировалось как публичное заявление", - отметила телеведущая.