Журналистка Ксения Собчак оставила комментарий на странице в Instagram блогерши Насти Ивлеевой, выразив поддержку на фоне хейта из-за "голой вечеринки".
"Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю и я с тобой", - написала телеведущая.
Собчак добавила, что Ивлеева не одна. Она призналась, что у поддерживающих блогершу людей "нет права на громкий голос".
"Кричат другие голоса … Обнимаю тебя крепко-крепко. Все пройдет", - подытожила журналистка.
26 декабря Собчак в Telegram-канале извинилась перед теми, кого задел ее образ на "голой" вечеринке у блогерши Насти Ивлеевой.
"При всей своей любви к провокации и эпатажу, я прекрасно знаю: первое - под них всегда стоит аккуратно выбирать время (сейчас не оно) и второе - в некоторых моментах это был не эпатаж, а нелепая безвкусица. Другое дело, что это не планировалось как публичное заявление", - отметила телеведущая.
27 декабря Ивлеева опубликовала новое извинение за "голую" вечеринку и попросила второй шанс.