Собчак извинилась за участие в голой вечеринке Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак извинилась за участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Свое обращение она опубликовала в Telegram-канале.

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить. Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну»,— высказалась Собчак. Она подчеркнула, что не хотела бы вызывать ненависть к себе.

Также журналистка назвала пошлостью тот факт, что из участников вечеринки Ивлеевой делают преступников. Собчак напомнила, что мероприятие не планировалось как публичное, и поэтому фото и видео с события нельзя считать целенаправленной идеологической диверсией.

Ведущая тем не менее отметила, что подобные мероприятия стоит проводить в подходящее время. «Сейчас не оно», — заключила Собчак.

До этого свое появление на вечеринке объяснили и другие ее участники Певец Филипп Киркоров заверил россиян, что не знал об особенности мероприятия Ивлеевой, и быстро покинул его. Дима Билан же заявил, что заехал к Ивлеевой по пути на работу и не мог знать, как будут одеты участники вечеринки