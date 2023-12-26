Соседов назвал главную ошибку гостей голой вечеринки Ивлеевой

© Lenta.ru

Российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал главную ошибку гостей голой вечеринки ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

По словам журналиста, присутствовавшим на мероприятии звездам незачем было публиковать видео с вечеринки в интернете.

«Мне непонятно, зачем это было выложено участниками вечеринки в сеть. Ну собирались бы и гуляли себе, вообще могли бы раздеться и веселиться голышом. Зачем это обнародовать? Это показывать не нужно», — заявил критик.

Соседов добавил, что артисты не просто веселились, а занимались показухой, снимая и публикуя видео. По его мнению, скандал вокруг вечеринки Ивлеевой возник от небольшого ума и отсутствия культуры и воспитания у присутствовавших на площадке гостей.