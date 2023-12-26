Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к телеведущей Насте Ивлеевой на один миллиард рублей из-за инцидента с голой вечеринкой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Под документом свои подписи поставили 23 истца. Ожидается, что в ближайшее время их станет на 150 больше. При этом, по словам адвоката, к иску могут присоединиться все граждане России.

Инициатором этого стал один из продюсеров «Бригады» Александр Иншаков. Он назвал целью иска взыскать с Ивлеевой один миллиард рублей для Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». До этого авторы документа просят арестовать все имущество телеведущей и запретить ей выступления.

Заседание по данному делу пройдет в конце января — начале марта 2024 года.