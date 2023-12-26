Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал главную ошибку, которую допустили гости скандальной "голой вечеринки" блогерши Анастасии Ивлеевой. Его цитирует News.ru.
Соседов уточнил, что если бы звезды не выкладывали видео в интернет, они могли бы даже раздеться полностью.
"Мне непонятно, зачем это было выложено участниками вечеринки в сеть. Ну собирались бы и гуляли себе, вообще могли бы раздеться и веселиться голышом", - сказал Соседов, добавив, что эту вечеринку нельзя было показывать.
По мнению Соседова, артистам хотелось "показухи". Инцидент, уверен он, произошел от "небольшого ума" присутствовавших на ней артистов и от отсутствия у них культуры и воспитания.
Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку "Almost Naked" ("Почти голые") 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. 26 декабря Хамовнический суд Москвы принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей из-за вечеринки.