Названы самые популярные среди россиян исполнители в караоке

Каждый третий россиянин заявил, что пение приносит радость, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Звук».

© Nsn.fm

По данным опроса, 43% россиян поет несколько раз в неделю, 27% делает это ежедневно. Половина респондентов сообщила, что чаще всего поют дома. Еще 28% опрошенных исполняет песни в автомобиле, 8% чаще поют в душе, при этом для трети респондентов место не имеет значения. Самыми необычными локациями для пения стали салоны красоты (28%) и офисные переговорные (22%).

Внимание окружающих важно для каждого шестого опрошенного (17%). Треть респондентов (36%) отметили, что просто наслаждаются процессом.

Также отмечается, что 64% россиян время от времени ходят в караоке. Чаще всего исполняют песни групп «Руки Вверх», «Король и шут», «Ария» и композициям Григория Лепса.