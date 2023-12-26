«Зашел не в ту дверь»: Киркоров еще раз извинился за участие в голой вечеринке

Певец Филипп Киркоров на страннице в соцсети вновь прокомментировал свое участие в скандальной голой вечеринке блогерши Насти Ивлеевой.

«Вот так заглянул на пять минут на мероприятие и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу: в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал посетить и пришел. Но я не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — пояснил певец на своей странице в соцсети.

В то же время Киркоров добавил, что не планирует перекладывать ответственность за произошедшее на других.

«В нынешнее трудное время, время героическое, артист моего масштаба не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны и патриот только своей страны», — отметил Киркоров.

Он также добавил, что никогда не пытался «усидеть на двух стульях» — он не уезжал из страны, когда началось СВО.