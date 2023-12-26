Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за «голую» вечеринку у Ивлеевой
Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Лефортовский суд Москвы признал Васильева виновным по части второй статьи 20.1 КоАП («мелкое хулиганство») и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток, а также штраф в 200 тысяч рублей по части 3 статьи 6.21 КоАП («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»).
Сам рэпер записал видеоролик с извинениями.
Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров также опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».