Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за «голую» вечеринку у Ивлеевой

Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

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Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Ранее Лефортовский суд Москвы признал Васильева виновным по части второй статьи 20.1 КоАП («мелкое хулиганство») и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток, а также штраф в 200 тысяч рублей по части 3 статьи 6.21 КоАП («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»).

Сам рэпер записал видеоролик с извинениями.