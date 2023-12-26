Билан прокомментировал свое участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Дискуссии в сети продолжаются вокруг вечеринки с необычным дресс-кодом, устроенной блогером Настей Ивлеевой. Среди гостей мероприятия были замечены знакомые лица российской эстрады, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Дима Билан и другие. Снимки и видео с вечеринки, опубликованные в интернете, вызвали бурные обсуждения из-за откровенных нарядов участников.

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В связи с разгорающимися спорами, Дима Билан, один из гостей вечеринки, поделился своими мыслями по этому поводу, пишет портал boda. По его словам, он пришел на мероприятие, думая, что это будет арт-выставка. Касательно дресс-кода, певец объяснил, что его интерпретация наряда была более консервативной, включая водолазку, плащ, брюки и ботинки, и он не планировал публиковать контент с вечеринки в соцсетях.