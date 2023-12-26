Певец Киркоров признал, что безответственно отнесся к вечеринке Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров впервые выступил с публичным обращением после скандальной "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Ролик опубликован на VK-странице исполнителя. "Вот так заглянул на пять минут на мероприятие и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу: в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал посетить и пришел. Но я не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел", - заявил артист. В то же время Киркоров добавил, что не планирует перекладывать ответственность за произошедшее на других. "В нынешнее трудное время, время героическое, артист моего масштаба не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны и патриот только своей страны", - добавил певец. Киркоров подчеркнул, что никогда не пытался "усидеть на двух стульях" - он пояснил свои слова тем, что не уезжал из России и не предавал страну. "Я люблю только своего слушателя и зрителя. Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие - оплошность с моей стороны - стало причиной ограничения моего творчества в России", - подытожил артист. Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.