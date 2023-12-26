Певец Филипп Киркоров выпустил видео, в котором извинился за участие в обнаженной вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Обращение к подписчикам он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Поп-король заявил, что не знал, каким будет мероприятие, на которое его пригласили, и почти сразу ушел оттуда. При этом Киркоров отметил, что как публичная личность должен внимательнее следить за своими действиями.

«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям», — сказал певец.

Он отметил, что является патриотом только своей страны и никогда не пытался «усидеть на двух стульях». Киркоров добавил, что меньше всего бы хотел, чтобы подобная «оплошность» стала причиной ограничения его творчества на территории России.