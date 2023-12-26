Певца SHAMAN внесли в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины"

Shaman попал в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц
Певец Shaman (Ярослав Дронов) попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на украинское Министерство культуры и информационной политики.
По данным агентства, Shaman оказался в реестре «угрожающих лиц» под номером 53. Также в этот список попал российский актер Алексей Кравченко. Он оказался в реестре под номером 83.
Ранее стало известно, что Shaman вошел в группу доверенных лиц президента России Владимира Путина на грядущих выборах главы страны.
Напомним, что певец является исполнителем таких популярных патриотических песен, как «Я русский» и «Встанем».
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