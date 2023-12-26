Певца SHAMAN внесли в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины"
Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, внесен в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".
Об этом сегодня, 26 декабря, передают местные СМИ со ссылкой на министерство культуры и информационной политики Украины.
Отмечается, что на текущий день в перечне "угроз" - более двухсот человек "и в течение 2023 года никто из него не исключался".
Среди "угрожающих безопасности Украины" - певица Анна Семенович и переводчик кинофильмов и сериалов Гоблин, например.
Вести подобного рода каталог придумали в ведомстве еще в 2015 году.
При этом стоит заметить, что "хит-парад" минкульта Украины в 2022-м лишился признанного в России иноагентом Максима Галкина: его там угрозой для себя больше не полагают.