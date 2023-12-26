Певца SHAMAN внесли в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины"

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, внесен в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".

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Об этом сегодня, 26 декабря, передают местные СМИ со ссылкой на министерство культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что на текущий день в перечне "угроз" - более двухсот человек "и в течение 2023 года никто из него не исключался".

Среди "угрожающих безопасности Украины" - певица Анна Семенович и переводчик кинофильмов и сериалов Гоблин, например.

Вести подобного рода каталог придумали в ведомстве еще в 2015 году.