Хирург Хайдаров заявил, что вдохновляется преображением Киркорова

«Для меня преображение Филиппа Киркорова – это такой большой проект, которым я занимаюсь на протяжении уже года. Он с каждым разом вдохновляет и меня, как исполнителя и творца, так и его. Он меняется внутри, у него появилась энергия. Как он говорит, у него творческое перерождение. В декабре будет год, как мы с ним работаем. Это в каком-то смысле рисковая история, авантюра. Я уверен, что 9 из 10 хирургов отказались бы, все удивляются, как это можно было сделать. Я сначала не хотел его брать на операцию, но нашел к нему подход. Работа сложная, но он полностью прислушивается к моим рекомендациям, соблюдает режим», - рассказал он.