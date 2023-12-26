Рэпер Канье Уэст извинился за антисемитские высказывания

Рэпер Канье Уэст неожиданно извинился перед евреями на своей странице в социальной сети Instagram. За антисемитские высказывания он попросил прощения на иврите. "Я искренне приношу свои извинения еврейскому обществу за любой непреднамеренный всплеск, вызванный моими словами или действиями. Я не собирался причинять боль или показывать неуважение, я глубоко сожалею о любой боли, которую мог причинить", - написал Уэст, добавив, что намерен извлечь уроки из полученного опыта. Кроме того, заявил он, прощение евреев важно для него и он "готов искупить вину и способствовать единству". Канье Уэст на протяжении последних лет регулярно позволял себе антисемитские высказывания. Он делал предположение, что евреи получают выгодные места в бизнесе, и одобрял действия Адольфа Гитлера. Накануне имя Канье Уэста написали на израильском снаряде, который, вероятно, будет использован в войне Израиля с ХАМАС.