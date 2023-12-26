Лолита прокомментировала слухи о массовой сдаче билетов на ее концерты

Информация о том, что зрители сдают билеты на концерты Лолиты в подмосковных городах, не соответствует действительности, передает РБК.

Редакции удалось побеседовать с самой певицей. Она назвала данные слухи фейком. Лолита также отметила, что билеты только вышли в продажу. По ее словам, «сдавать еще просто нечего». Певица напомнила о том, что продажа открывается за два месяца в кассах.

Лолита обвинила «общественников» в травле. Она заявила, что эти люди угрожают директорам разных концертных залов. Речь идет об электронных письмах, в которых говорится о риске потери работы, уточнила артистка. При этом она допускает отмену ее концертов. Лолита заявила об отсутствии планов «воевать» за них. Скандалов из-за отмены, как заявила певица, она устраивать не собирается.

Информация о массовой сдаче билетов ранее поступила от Telegram-канала «Абзац».