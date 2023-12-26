Почему «Мисс Россия» сбежала от американца в Москву и просит найти ей жилье

Российская модель Анна Линникова сбежала от американского жениха, журналиста Джексона Хинкла, в Россию. Сейчас с помощью знакомых и подписчиков она пытается найти себе квартиру. Как сообщает Life.ru, в социальных сетях сочувствовать ей не стали и припомнили грубые слова о русских мужчинах, которые она сказала перед отъездом.

Долго добивался

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Линникова прославилась благодаря победе на конкурсе красоты «Мисс Россия» в 2022 года. Она также приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная», однако до финала не дошла. За границей модель познакомилась с Хинклом — он поразился красоте россиянки и стал добиваться ее внимания. Долгие переписки в социальных сетях и длительные ухаживания дали свой результат: девушка сдалась и переехала в Майами.

Хинкл дважды делал предложение Линниковой, а осенью этого года пара объявила о помолвке. Американец даже прилетал в Россию —чтобы познакомиться с родителями возлюбленной и поближе узнать русскую культуру. От Москвы и ее гостеприимства он остался в восторге, о чем писал в социальных сетях. Отметим, что молодого человека в США считают пророссийским журналистом. Хинкл ведет политические блоги в YouTube и неоднократно заявлял о своей симпатии к России, в том числе поддерживая президента Владимира Путина.

«Американцы лучше россиян»

Сама история могла остаться незамеченной, если бы перед отъездом в США Линникова не заявила, что американские мужчины во всем лучше русских. В соцсетях она написала, что была одна несколько лет и не хотела начинать отношения из-за своей нелюбви к соотечественникам мужского пола.

«Русские мужчины (не все, но в большинстве своём) — зажравшиеся персонажи, которые не могут ничего более, чем вешать на женщину все обязанности по дому. Плюс она должна работать и воспитывать ребёнка», — писала она, отмечая, что американцы наоборот, ценят и уважают женщин.

Однако в результате ее жених оказался не лучше. После разрыва Линникова, которая с радостью раскрывает подробности жизни подписчикам, назвала Хинкла «лживым абьюзером» и самовлюбленным человеком, который не готов брать на себя ответственность. По словам модели, он оказался недостаточно зрелым и эмоционально устойчивым для брака. Отдельно девушка призналась, что не чувствовала себя счастливой в Соединенных Штатах: у нее не было друзей и людей, которые могли бы помочь ей с бытовыми вопросами.