Следственный комитет проверит Максима Галкина* и Аллу Пугачеву по трем статьям: им может грозить до 15 лет тюрьмы

Стало известно, что следственный комитет проведет повторную проверку высказываний Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Ранее в ведомстве отказались возбуждать дело, однако теперь появились новые материалы, которые могут грозить уголовными делами юмористу и певице.

По данным SHOT, с просьбой пересмотреть решение в СК обратились общественники из «Зова народа». Они попросили обратить внимание на антироссийские высказывания Максима Галкина*, которые он делал на своих концертах в Анталье и Лимассоле. Достаться может и примадонне, которая после отъезда из РФ не стеснялась антироссийских высказываний, пишет SHOT.

В ближайшее время следователи изучат новые материалы и проверят юмориста и певицу по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» (до пяти лет тюрьмы), «Содействие террористической деятельности» (до 15 лет тюрьмы) и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (до пяти лет тюрьмы).

Ранее, в минувшие выходные, Алла Пугачева и Максим Галкин* высказались о своем браке по случаю 12-летия со дня свадьбы и опубликовали свежее совместное фото.