Анна Семенович раскрыла секреты красоты

«У меня предновогодняя подготовка. Сегодня один день, когда я в Москве и могу все сделать», — рассказала она.



Затем знаменитость продемонстрировала лицо крупным планом во время косметологических процедур. «Мы делаем ультразвуковую чистку, но у меня будет теперь чистый-пречистый нос», — заявила Семенович.