Певица Бьянка призналась, что ей было сложно худеть из-за любви к еде

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей было очень тяжело похудеть.

Бьянка не согласилась с высказыванием пользователя сети, что похудела «за один день». Она отметила, что часто публикует, как ходит в бассейн и на спорт. Звезда объяснила, что постоянно занимается активной деятельностью, чтобы держать себя в форме, однако это сложно.

«Это все не в один день, поверьте. Очень тяжело соблюдать дисциплину. Вот вчера ее не было, и я немножко в расстроенных чувствах», — поделилась артистка.

Липницкая отметила, что ей также тяжело соблюдать не только дисциплину, но и диету, так как она любит вкусно поесть.

«Я очень люблю хачапури, картошечку фри... У меня был сбой гормонов очень жесткий, я очень много ела, а сейчас я перестала это делать, вот и все», — рассказала звезда.