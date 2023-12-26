Лолита ответила на предложение убрать ее из новогодних программ

Певица Лолита Милявская ответила тем, кто требует вырезать ее из-за участия в скандальной вечеринке Ивлеевой из новогодних программ. Свою точку зрения певица высказала в видеобращении в Telegram-канале.

Ранее в московском клубе Mutabor прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, на которой был установлен необычный дресс-код — гостей пускали только в полуобнаженном виде. Появившиеся в интернете кадры с вечеринки вызвали скандал и общественное осуждение.

Милявская отметила, что у многих ее коллег под конец года накопилась усталость, «хотелось оторваться», а вечеринка Ивлеевой должна была стать арт-объектом. При этом певица призналась, что поначалу отнеслась с иронией к тому, что кому-то это не понравилось. Но потом оказалось, что не понравилось это очень большому количеству людей.

«Письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее. Я не люблю, как в детском саду: "А я в последний раз, я больше не буду"», — заявила Милявская.

При этом артистка призвала как поклонников, так и хейтеров быть добрее, так как «никто не знает, что будет: кого сорвет, кто от чего будет плакать, а от чего смеяться». И попросила, несмотря на происходящее, попытаться сохранить новогоднее настроение.

Свое видео она записала со слезами на глазах, на что в комментариях к записи обратили внимание пользователи мессенджера. Они назвали певицу «лучшей» и призвали не расстраиваться из-за ошибки.