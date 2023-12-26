СК вынес решение по требованию возбудить дело против Пугачевой и Галкина*

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела о фейках про российскую армию в отношении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, комика Максима Галкина (включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, материалы о размещении в Сети Пугачевой заведомо ложной информации об использовании ВС РФ поступили следователям из ГУ МВД по Москве.

«Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно», — сказал источник.

Какая именно информация была опубликована Пугачевой и оказалась предметом проверки не уточняется.

Следком также провел проверку по той же статье в отношении Галкина* после того, как он опубликовал видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Кроме того, следователи изучили его высказывания в отношении российских властей и ВС РФ. Оснований для возбуждения дела эксперты не нашли.