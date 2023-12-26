Певец Шура перенес инсульт

У певца Шуры возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщил Super со ссылкой на близкое окружение артиста.

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По данным издания, у Шуры случился микроинсульт полгода назад. Артисту стало плохо во время отдыха в Крыму. Как отметило близкое окружение исполнителя, за несколько дней до приступа Шура чувствовал себя плохо, стал хуже видеть и с трудом разговаривал. Позже певца доставили в реанимацию в Крыму, а через несколько дней перевезли в столичную больницу.

Super сообщил, что Шура месяц восстанавливался после микроинсульта. Из-за проблем со здоровьем артисту пришлось отменить запланированные концерты. При этом певец не рассказывал о своем ухудшении состояния никому, кроме близких. На данный момент исполнитель чувствует себя хорошо, однако работает без выходных. Артист планирует выступать в таком темпе с декабря до середины января.