Лолиту потребовали убрать из новогодних передач после голой вечеринки Ивлеевой

Зрители потребовали убрать из новогодних передач российскую эстрадную певицу Лолиту после скандала вокруг вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Певица записала видеообращение в своем Telegram-канале.

По словам исполнительницы, ее удивляет то, что вечеринка вызвала массовое недовольство. При этом она назвала требование справедливым. «Наверное, справедливо, я привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала она.

Артистка также подчеркнула, что не хочет оправдываться. «Я так не люблю, когда как в детском саду звучит — я в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет, у кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться», — добавила она.

Ранее Лолита отреагировала на скандал вокруг вечеринки Ивлеевой. Исполнительница поведала, что форма одежды на мероприятии была иронической и никто из присутствующих не раздевался догола.