Мария Погребняк впервые за долгое время высказалась о новых отношениях

Летом Мария Погребняк подала на развод с мужем после 20 лет совместной жизни, и в начале сентября брак был официально расторгнут . Супруги остались в хороших отношениях и периодически публикуют совместные снимки с детьми. Однако если кто-то из поклонников еще надеется на воссоединение пары, спешим огорчить: Мария уже несколько месяцев счастлива в новых отношениях.

Личность ее избранника известна — это 35-летний Игорь Головинский. Мария лишь однажды случайно опубликовала фото с ним, но комментирует свой роман редко. Накануне светская львица все же расщедрилась на несколько слов о возлюбленном и рассказала, что будет отмечать Новый год с ним. Сначала, рассказала Мария KP.RU, она проведет время с детьми, а позже с любимым человеком и друзьями отправится за город, а потом и на Мальдивы. «Сейчас я счастлива в отношениях. <...> Он — непубличный человек. Мы были знакомы много лет. Встретились в компании друзей», — отметила звезда.